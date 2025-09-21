Directory Aziendale
Allianz
Allianz Analista di Business Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Analista di Business in Germany mediano presso Allianz ammonta a €67.9K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Allianz. Ultimo aggiornamento: 9/21/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Allianz
Business Analyst
Munich, BY, Germany
Totale annuo
€67.9K
Livello
Mid
Base
€63.9K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€4K
Anni in azienda
1 Anno
Anni esp
3 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Allianz?

€142K

Ultimi invii di stipendi
FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Analista di Business in Allianz in Germany raggiunge una retribuzione totale annua di €82,762. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Allianz per il ruolo Analista di Business in Germany è €66,799.

Altre Risorse