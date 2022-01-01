AlixPartners Stipendi

Directory delle Aziende
L'intervallo di stipendi di AlixPartners va da $84,619 in compensazione totale all'anno per un Analista Finanziario all'estremità inferiore a $435,750 per un Consulente di Gestione all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di AlixPartners. Ultimo aggiornamento: 8/23/2025

$160K

Consulente di Gestione
Consultant $130K
Vice President $243K
Senior Vice President $336K
Director $436K
Analista di Business
$432K
Sviluppo Aziendale
$413K

Data Scientist
$101K
Analista Finanziario
$84.6K
Risorse Umane
$199K
Project Manager
$176K
Ingegnere del Software
$191K
Responsabile Programmi Tecnici
$221K
FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v AlixPartners je Consulente di Gestione at the Director level s ročnou celkovou kompenzáciou $435,750. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v AlixPartners je $210,050.

