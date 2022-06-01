Directory delle Aziende
Aledade Stipendi

L'intervallo di stipendi di Aledade va da $96,900 in compensazione totale all'anno per un Analista di Dati all'estremità inferiore a $250,000 per un Responsabile Ingegneria Software all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Aledade. Ultimo aggiornamento: 8/12/2025

$160K

Ingegnere del Software
Software Engineer $132K
Senior Software Engineer $195K
Responsabile Ingegneria Software
Median $250K
Product Manager
Median $160K

Assistente Amministrativo
$101K
Analista di Business
$99.5K
Analista di Dati
$96.9K
Legale
$139K
Designer di Prodotto
$158K
Recruiter
$128K
Calendario di Vesting

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Aledade, le Concessioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di vesting di 4 anni:

  • 25% si matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% si matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% si matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% si matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)

FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Aledade è Responsabile Ingegneria Software con una compensazione totale annuale di $250,000. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Aledade è di $135,430.

