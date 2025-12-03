Directory Aziendale
AlayaCare Servizio Clienti Stipendi

La retribuzione totale Servizio Clienti media in Canada presso AlayaCare varia da CA$63.3K a CA$86.7K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di AlayaCare. Ultimo aggiornamento: 12/3/2025

Retribuzione Totale Media

$49.6K - $58.8K
Canada
Range Comune
Range Possibile
$45.8K$49.6K$58.8K$62.7K
Range Comune
Range Possibile

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Servizio Clienti in AlayaCare in Canada raggiunge una retribuzione totale annua di CA$86,720. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in AlayaCare per il ruolo Servizio Clienti in Canada è CA$63,343.

