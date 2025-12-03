Il pacchetto di retribuzione Manager di Ingegneria del Software in United States mediano presso Alarm.com ammonta a $220K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Alarm.com. Ultimo aggiornamento: 12/3/2025
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
20%
ANNO 1
20%
ANNO 2
20%
ANNO 3
20%
ANNO 4
20%
ANNO 5
In Alarm.com, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 5 anni:
20% matura nel 1st-ANNO (20.00% annuale)
20% matura nel 2nd-ANNO (20.00% annuale)
20% matura nel 3rd-ANNO (20.00% annuale)
20% matura nel 4th-ANNO (20.00% annuale)
20% matura nel 5th-ANNO (20.00% annuale)
0%
ANNO 1
40%
ANNO 2
0%
ANNO 3
40%
ANNO 4
20%
ANNO 5
In Alarm.com, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 5 anni:
0% matura nel 1st-ANNO (NaN% per periodo)
40% matura nel 2nd-ANNO (40.00% annuale)
0% matura nel 3rd-ANNO (NaN% per periodo)
40% matura nel 4th-ANNO (40.00% annuale)
20% matura nel 5th-ANNO (20.00% annuale)
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/alarmcom/salaries/software-engineering-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.