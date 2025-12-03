La retribuzione totale Manager di Programma media in United States presso Alarm.com varia da $119K a $162K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Alarm.com. Ultimo aggiornamento: 12/3/2025
Retribuzione Totale Media
In Alarm.com, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 5 anni:
20% matura nel 1st-ANNO (20.00% annuale)
20% matura nel 2nd-ANNO (20.00% annuale)
20% matura nel 3rd-ANNO (20.00% annuale)
20% matura nel 4th-ANNO (20.00% annuale)
20% matura nel 5th-ANNO (20.00% annuale)
In Alarm.com, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 5 anni:
0% matura nel 1st-ANNO (NaN% per periodo)
40% matura nel 2nd-ANNO (40.00% annuale)
0% matura nel 3rd-ANNO (NaN% per periodo)
40% matura nel 4th-ANNO (40.00% annuale)
20% matura nel 5th-ANNO (20.00% annuale)
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/alarmcom/salaries/program-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.