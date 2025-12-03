Directory Aziendale
Alarm.com
Alarm.com Ingegnere Hardware Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere Hardware in United States mediano presso Alarm.com ammonta a $151K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Alarm.com. Ultimo aggiornamento: 12/3/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Alarm.com
Device Engineer
West McLean, VA
Totale annuo
$151K
Livello
Senior
Base
$121K
Stock (/yr)
$25K
Bonus
$5K
Anni in azienda
6 Anni
Anni esp
6 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Alarm.com?
Ultimi invii di stipendi
Calendario di Maturazione

20%

ANNO 1

20%

ANNO 2

20%

ANNO 3

20%

ANNO 4

20%

ANNO 5

Tipo di Azioni
RSU

In Alarm.com, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 5 anni:

  • 20% matura nel 1st-ANNO (20.00% annuale)

  • 20% matura nel 2nd-ANNO (20.00% annuale)

  • 20% matura nel 3rd-ANNO (20.00% annuale)

  • 20% matura nel 4th-ANNO (20.00% annuale)

  • 20% matura nel 5th-ANNO (20.00% annuale)

0%

ANNO 1

40%

ANNO 2

0%

ANNO 3

40%

ANNO 4

20%

ANNO 5

Tipo di Azioni
RSU

In Alarm.com, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 5 anni:

  • 0% matura nel 1st-ANNO (NaN% per periodo)

  • 40% matura nel 2nd-ANNO (40.00% annuale)

  • 0% matura nel 3rd-ANNO (NaN% per periodo)

  • 40% matura nel 4th-ANNO (40.00% annuale)

  • 20% matura nel 5th-ANNO (20.00% annuale)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere Hardware in Alarm.com in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $227,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Alarm.com per il ruolo Ingegnere Hardware in United States è $161,000.

Altre Risorse

