La retribuzione totale Ingegnere Elettrico media in United States presso Alarm.com varia da $184K a $268K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Alarm.com. Ultimo aggiornamento: 12/3/2025

Retribuzione Totale Media

$211K - $241K
United States
Range Comune
Range Possibile
$184K$211K$241K$268K
Range Comune
Range Possibile

Calendario di Maturazione

20%

ANNO 1

20%

ANNO 2

20%

ANNO 3

20%

ANNO 4

20%

ANNO 5

Tipo di Azioni
RSU

In Alarm.com, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 5 anni:

  • 20% matura nel 1st-ANNO (20.00% annuale)

  • 20% matura nel 2nd-ANNO (20.00% annuale)

  • 20% matura nel 3rd-ANNO (20.00% annuale)

  • 20% matura nel 4th-ANNO (20.00% annuale)

  • 20% matura nel 5th-ANNO (20.00% annuale)

0%

ANNO 1

40%

ANNO 2

0%

ANNO 3

40%

ANNO 4

20%

ANNO 5

Tipo di Azioni
RSU

In Alarm.com, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 5 anni:

  • 0% matura nel 1st-ANNO (NaN% per periodo)

  • 40% matura nel 2nd-ANNO (40.00% annuale)

  • 0% matura nel 3rd-ANNO (NaN% per periodo)

  • 40% matura nel 4th-ANNO (40.00% annuale)

  • 20% matura nel 5th-ANNO (20.00% annuale)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere Elettrico in Alarm.com in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $267,860. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Alarm.com per il ruolo Ingegnere Elettrico in United States è $183,870.

Altre Risorse

