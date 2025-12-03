Directory Aziendale
Alarm.com
Alarm.com Analista di Dati Stipendi

La retribuzione totale Analista di Dati media in United States presso Alarm.com varia da $62.3K a $88.9K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Alarm.com. Ultimo aggiornamento: 12/3/2025

Retribuzione Totale Media

$71.4K - $83.6K
United States
Range Comune
Range Possibile
$62.3K$71.4K$83.6K$88.9K
Range Comune
Range Possibile

Calendario di Maturazione

20%

ANNO 1

20%

ANNO 2

20%

ANNO 3

20%

ANNO 4

20%

ANNO 5

Tipo di Azioni
RSU

In Alarm.com, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 5 anni:

  • 20% matura nel 1st-ANNO (20.00% annuale)

  • 20% matura nel 2nd-ANNO (20.00% annuale)

  • 20% matura nel 3rd-ANNO (20.00% annuale)

  • 20% matura nel 4th-ANNO (20.00% annuale)

  • 20% matura nel 5th-ANNO (20.00% annuale)

0%

ANNO 1

40%

ANNO 2

0%

ANNO 3

40%

ANNO 4

20%

ANNO 5

Tipo di Azioni
RSU

In Alarm.com, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 5 anni:

  • 0% matura nel 1st-ANNO (NaN% per periodo)

  • 40% matura nel 2nd-ANNO (40.00% annuale)

  • 0% matura nel 3rd-ANNO (NaN% per periodo)

  • 40% matura nel 4th-ANNO (40.00% annuale)

  • 20% matura nel 5th-ANNO (20.00% annuale)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Analista di Dati in Alarm.com in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $88,920. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Alarm.com per il ruolo Analista di Dati in United States è $62,320.

Altre Risorse

