Directory Aziendale
Alan
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Manager di Ingegneria del Software

  • Tutti gli stipendi Manager di Ingegneria del Software

Alan Manager di Ingegneria del Software Stipendi

La retribuzione totale Manager di Ingegneria del Software media in Spain presso Alan varia da €149K a €217K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Alan. Ultimo aggiornamento: 12/3/2025

Retribuzione Totale Media

$197K - $224K
Spain
Range Comune
Range Possibile
$172K$197K$224K$250K
Range Comune
Range Possibile

Abbiamo bisogno solo di 3 altri Manager di Ingegneria del Software inviis presso Alan per sbloccare!

Invita i tuoi amici e la tua community ad aggiungere stipendi in modo anonimo in meno di 60 secondi. Più dati significa migliori insights per chi cerca lavoro come te e per la nostra community!

💰 Visualizza Tutto Stipendi

💪 Contribuisci Il Tuo Stipendio


Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Alan, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)

7 years post-termination exercise window.



Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Manager di Ingegneria del Software stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Ingegneria del Software in Alan in Spain raggiunge una retribuzione totale annua di €217,137. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Alan per il ruolo Manager di Ingegneria del Software in Spain è €149,052.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Alan

Aziende Correlate

  • Amazon
  • Roblox
  • Tesla
  • Square
  • Databricks
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/alan/salaries/software-engineering-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.