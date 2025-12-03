Directory Aziendale
Alan
Alan Recruiter Stipendi

La retribuzione totale Recruiter media in France presso Alan varia da €57.4K a €81.9K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Alan. Ultimo aggiornamento: 12/3/2025

Retribuzione Totale Media

$75.7K - $88.6K
France
Range Comune
Range Possibile
$66K$75.7K$88.6K$94.2K
Range Comune
Range Possibile

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Alan, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)

7 years post-termination exercise window.



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Recruiter in Alan in France raggiunge una retribuzione totale annua di €81,877. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Alan per il ruolo Recruiter in France è €57,384.

Altre Risorse

