Alaan
Alaan Fondatore Stipendi

La retribuzione totale Fondatore media in United Arab Emirates presso Alaan varia da AED 244K a AED 341K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Alaan. Ultimo aggiornamento: 12/2/2025

Retribuzione Totale Media

$72K - $87.2K
United Arab Emirates
Range Comune
Range Possibile
$66.4K$72K$87.2K$92.8K
Range Comune
Range Possibile

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Fondatore in Alaan in United Arab Emirates raggiunge una retribuzione totale annua di AED 340,854. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Alaan per il ruolo Fondatore in United Arab Emirates è AED 243,887.

