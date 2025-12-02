Directory Aziendale
AkzoNobel
AkzoNobel Analista Finanziario Stipendi

La retribuzione totale Analista Finanziario media in Netherlands presso AkzoNobel varia da €110K a €153K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di AkzoNobel. Ultimo aggiornamento: 12/2/2025

Retribuzione Totale Media

$136K - $160K
Netherlands
Range Comune
Range Possibile
$127K$136K$160K$177K
Range Comune
Range Possibile

Quali sono i livelli di carriera presso AkzoNobel?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Analista Finanziario in AkzoNobel in Netherlands raggiunge una retribuzione totale annua di €153,380. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in AkzoNobel per il ruolo Analista Finanziario in Netherlands è €110,119.

Altre Risorse

