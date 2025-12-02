Directory Aziendale
Akveo
Akveo Architetto delle Soluzioni Stipendi

La retribuzione totale Architetto delle Soluzioni media in Poland presso Akveo varia da PLN 263K a PLN 359K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Akveo. Ultimo aggiornamento: 12/2/2025

Retribuzione Totale Media

$76.4K - $92.4K
Poland
Range Comune
Range Possibile
$71.4K$76.4K$92.4K$97.4K
Range Comune
Range Possibile

Quali sono i livelli di carriera presso Akveo?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Architetto delle Soluzioni in Akveo in Poland raggiunge una retribuzione totale annua di PLN 358,677. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Akveo per il ruolo Architetto delle Soluzioni in Poland è PLN 262,823.

Altre Risorse

