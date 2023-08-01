Directory delle Aziende
Akveo
Akveo Stipendi

L'intervallo di stipendi di Akveo va da $27,175 in compensazione totale all'anno per un Recruiter all'estremità inferiore a $84,420 per un Architetto di Soluzioni all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Akveo. Ultimo aggiornamento: 8/21/2025

$160K

Responsabile Design di Prodotto
$58.4K
Recruiter
$27.2K
Ingegnere del Software
$60.3K

Architetto di Soluzioni
$84.4K
FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Akveo è Architetto di Soluzioni at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $84,420. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Akveo è di $59,364.

