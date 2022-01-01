Directory delle Aziende
Akuna Capital
Akuna Capital Stipendi

L'intervallo di stipendi di Akuna Capital va da $65,325 in compensazione totale all'anno per un Contabile all'estremità inferiore a $425,071 per un Ingegnere del Software all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Akuna Capital. Ultimo aggiornamento: 8/20/2025

$160K

Ingegnere del Software
Junior Software Engineer $203K
Senior Software Engineer $425K

Ingegnere Software Full-Stack

Sviluppatore Quantitativo

Ingegnere Software Backend

Responsabile Ingegneria Software
Median $260K
Data Scientist
Median $225K

Contabile
$65.3K
Operazioni Aziendali
$108K
Analista Finanziario
$127K
Tecnologo dell'Informazione (IT)
$221K
Project Manager
Median $155K
Recruiter
$99.5K
FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Akuna Capital è Ingegnere del Software at the Senior Software Engineer level con una compensazione totale annuale di $425,071. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Akuna Capital è di $179,209.

