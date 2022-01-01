Directory delle Aziende
AKQA
AKQA Stipendi

L'intervallo di stipendi di AKQA va da $12,040 in compensazione totale all'anno per un Responsabile Design di Prodotto all'estremità inferiore a $130,000 per un Ingegnere del Software all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di AKQA. Ultimo aggiornamento: 8/20/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $130K
Designer di Prodotto
Median $65K
Analista di Business
$81.8K

Copywriter
$63.8K
Marketing
$119K
Responsabile Design di Prodotto
$12K
Project Manager
$112K
Responsabile Ingegneria Software
$106K
FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in AKQA è Ingegnere del Software con una compensazione totale annuale di $130,000. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in AKQA è di $93,899.

