Directory delle Aziende
Aisera
Lavori qui? Rivendica la tua azienda

Aisera Stipendi

L'intervallo di stipendi di Aisera va da $31,032 in compensazione totale all'anno per un Ingegnere del Software all'estremità inferiore a $283,575 per un Responsabile Programmi all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Aisera. Ultimo aggiornamento: 8/11/2025

$160K

Fatti Pagare, Non Farti Ingannare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e otteniamo regolarmente aumenti di €30k+ (a volte €300k+).Fatti negoziare lo stipendio o la tua revisione del CV da veri esperti - reclutatori che lo fanno ogni giorno.

Data Scientist
$164K
Product Manager
$226K
Responsabile Programmi
$284K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Vendite
$186K
Ingegnere Commerciale
$281K
Ingegnere del Software
$31K
Manca il tuo titolo?

Cerca tutti gli stipendi sulla nostra pagina di compensazione o aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Aisera è Responsabile Programmi at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $283,575. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Aisera è di $206,163.

Lavori in evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Aisera

Aziende correlate

  • Jellyvision
  • League
  • Veem
  • TeleTracking
  • TechSmith
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre risorse