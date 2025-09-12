Airtel Africa Stipendi

Directory Aziendale
Lo stipendio di Airtel Africa varia da $5,814 in retribuzione totale all'anno per un Manager delle Operazioni di Business nella fascia bassa fino a $241,200 per un Manager di Ingegneria del Software nella fascia alta.

Ingegnere del Software
Median $21.6K

Ingegnere Software Backend

Contabile
$23.1K
Manager delle Operazioni di Business
$5.8K

Tecnologo dell'Informazione (IT)
$23.1K
Manager di Prodotto
$53.4K
Project Manager
$43.8K
Manager di Ingegneria del Software
$241K
Architetto delle Soluzioni
$59.9K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Airtel Africa è Manager di Ingegneria del Software at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $241,200. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Airtel Africa è $33,476.

