Airtable Stipendi

L'intervallo di stipendi di Airtable va da $112,700 in compensazione totale all'anno per un Servizio Clienti all'estremità inferiore a $755,000 per un Responsabile Ingegneria Software all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Airtable. Ultimo aggiornamento: 8/24/2025

$160K

Ingegnere del Software
IC3 $223K
IC4 $279K
IC5 $471K
IC6 $682K

Ingegnere Software Full-Stack

Designer di Prodotto
Median $230K
Product Manager
Median $255K

Ricercatore UX
Median $423K
Responsabile Ingegneria Software
Median $755K
Data Scientist
Median $315K
Operazioni di Marketing
Median $172K
Operazioni Aziendali
$388K
Analista di Business
$162K
Servizio Clienti
$113K
Successo del Cliente
$114K
Risorse Umane
$116K
Tecnologo dell'Informazione (IT)
$332K
Marketing
$191K
Responsabile Design di Prodotto
$609K
Recruiter
$166K
Ingegnere Commerciale
$165K
Analista di Cybersicurezza
$362K
Architetto di Soluzioni
$288K
Responsabile Programmi Tecnici
$470K
Calendario di Vesting

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azione
RSU

In Airtable, le RSUs sono soggette a un calendario di vesting di 4 anni:

  • 25% si matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% si matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% si matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% si matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)

FAQ

The highest paying role reported at Airtable is Responsabile Ingegneria Software with a yearly total compensation of $755,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Airtable is $278,523.

