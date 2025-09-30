Directory Aziendale
Airmeet
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Ingegnere del Software

  • Tutti gli stipendi Ingegnere del Software

  • Greater Bengaluru

Airmeet Ingegnere del Software Stipendi a Greater Bengaluru

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in Greater Bengaluru mediano presso Airmeet ammonta a ₹3.32M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Airmeet. Ultimo aggiornamento: 9/30/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Airmeet
Security Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Totale annuo
₹3.32M
Livello
L3
Base
₹3.32M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Anni in azienda
3 Anni
Anni esp
5 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Airmeet?

₹13.94M

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di ₹2.61M+ (a volte ₹26.14M+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.

Ultimi invii di stipendi
AggiungiAggiungi CompAggiungi Compenso

Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Esporta DatiVisualizza Posizioni Aperte
Stipendi di Stage

Contribuisci

Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Ingegnere del Software stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

FAQ

El paquete salarial más alto reportado para un Ingegnere del Software en Airmeet in Greater Bengaluru tiene una compensación total anual de ₹5,644,072. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Airmeet para el puesto de Ingegnere del Software in Greater Bengaluru es ₹3,322,767.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Airmeet

Aziende Correlate

  • Dropbox
  • Uber
  • Spotify
  • Lyft
  • Stripe
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse