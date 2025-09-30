Directory Aziendale
Airbus
  • Spain

Airbus Ingegnere del Software Stipendi a Spain

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in Spain mediano presso Airbus ammonta a €53.6K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Airbus. Ultimo aggiornamento: 9/30/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Airbus
Software Engineer
Madrid, MD, Spain
Totale annuo
€53.6K
Livello
Junior
Base
€45.4K
Stock (/yr)
€2.1K
Bonus
€6.2K
Anni in azienda
2 Anni
Anni esp
4 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Airbus?

€142K

Ultimi invii di stipendi
FAQ

The highest paying salary package reported for a Ingegnere del Software at Airbus in Spain sits at a yearly total compensation of €60,630. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Airbus for the Ingegnere del Software role in Spain is €45,372.

