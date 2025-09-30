La retribuzione Ingegnere del Software in India presso Airbus varia da ₹1.23M per year per L1 a ₹2.54M per year per l3. Il pacchetto di retribuzione in India mediano year ammonta a ₹2M. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Airbus. Ultimo aggiornamento: 9/30/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Junior Software Engineer
₹1.23M
₹1.2M
₹0
₹25K
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹2.54M
₹2.54M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
