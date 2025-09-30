Directory Aziendale
Airbus Ingegnere del Software Stipendi a Greater Bengaluru

La retribuzione Ingegnere del Software in Greater Bengaluru presso Airbus varia da ₹1.23M per year per L1 a ₹2.54M per year per l3. Il pacchetto di retribuzione in Greater Bengaluru mediano year ammonta a ₹2M. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Airbus. Ultimo aggiornamento: 9/30/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Junior Software Engineer
L1(Livello Base)
₹1.23M
₹1.2M
₹0
₹25K
Software Engineer I
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
l3
₹2.54M
₹2.54M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Quali sono i livelli di carriera presso Airbus?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Airbus in Greater Bengaluru raggiunge una retribuzione totale annua di ₹2,991,809. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Airbus per il ruolo Ingegnere del Software in Greater Bengaluru è ₹1,996,303.

