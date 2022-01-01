Air Liquide Stipendi

Directory delle Aziende
L'intervallo di stipendi di Air Liquide va da $3,681 in compensazione totale all'anno per un Analista Finanziario all'estremità inferiore a $124,773 per un Ricercatore UX all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Air Liquide. Ultimo aggiornamento: 8/13/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $63.8K
Contabile
$35.3K
Assistente Amministrativo
$17.8K

Ingegnere Biomedico
$84.6K
Analista di Business
$58.7K
Sviluppo Aziendale
$45.4K
Servizio Clienti
$31.6K
Analista di Dati
$80.4K
Data Scientist
$122K
Ingegnere Elettrico
$104K
Analista Finanziario
$3.7K
Tecnologo dell'Informazione (IT)
$99.5K
Ingegnere Meccanico
$51.6K
Project Manager
$58.9K
Architetto di Soluzioni
$19.1K
Ricompense Totali
$16.6K
Ricercatore UX
$125K
FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Air Liquide è Ricercatore UX at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $124,773. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Air Liquide è di $58,667.

