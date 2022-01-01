Directory Aziendale
Afterpay
Afterpay Stipendi

Lo stipendio di Afterpay varia da $70,350 in retribuzione totale all'anno per un Contabile nella fascia bassa fino a $278,600 per un Risorse Umane nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Afterpay. Ultimo aggiornamento: 9/11/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $99.9K
Contabile
$70.4K
Analista di Business
$149K

Analista di Dati
$119K
Data Scientist
$83.5K
Risorse Umane
$279K
Marketing
$177K
Manager di Prodotto
Median $108K
Vendite
$159K
Manager di Ingegneria del Software
$166K
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Afterpay, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)

FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Afterpay è Risorse Umane at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $278,600. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Afterpay è $134,325.

