AFRY Stipendi

L'intervallo di stipendi di AFRY va da $52,470 in compensazione totale all'anno per un Ingegnere del Software all'estremità inferiore a $97,111 per un Consulente di Gestione all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di AFRY. Ultimo aggiornamento: 8/22/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $52.5K
Analista di Business
$85.4K
Data Scientist
$55.9K

Ingegnere Hardware
$53.2K
Consulente di Gestione
$97.1K
Manca il tuo titolo?

Cerca tutti gli stipendi sulla nostra pagina di compensazione o aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

The highest paying role reported at AFRY is Consulente di Gestione at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $97,111. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AFRY is $55,853.

Lavori in evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per AFRY

