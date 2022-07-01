Directory delle Aziende
AEye
AEye Stipendi

L'intervallo di stipendi di AEye va da $159,120 in compensazione totale all'anno per un Ingegnere Meccanico all'estremità inferiore a $312,555 per un Ingegnere Hardware all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di AEye. Ultimo aggiornamento: 8/15/2025

$160K

Ingegnere Hardware
$313K
Ingegnere Meccanico
$159K
Product Manager
$209K

Ingegnere del Software
$179K
Responsabile Ingegneria Software
$204K
Responsabile Programmi Tecnici
$231K
FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in AEye è Ingegnere Hardware at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $312,555. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in AEye è di $206,508.

