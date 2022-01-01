Directory delle Aziende
Aetna Stipendi

L'intervallo di stipendi di Aetna va da $25,425 in compensazione totale all'anno per un Designer di Prodotto all'estremità inferiore a $258,703 per un Architetto di Soluzioni all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Aetna. Ultimo aggiornamento: 8/15/2025

$160K

Data Scientist
PRF2 $136K
PRF3 $161K
PRF4 $190K

Informatica Sanitaria

Ingegnere del Software
PRF1 $99K
PRF2 $133K
PRF3 $162K
PRF4 $172K

Ingegnere di Dati

Attuario
Median $141K

Product Manager
Median $201K
Tecnologo dell'Informazione (IT)
Median $102K
Contabile
$95.1K
Analista di Business
$101K
Sviluppo Aziendale
$115K
Ingegnere Civile
$58.8K
Analista di Dati
$115K
Analista Finanziario
$82.6K
Consulente di Gestione
$172K
Designer di Prodotto
$25.4K
Project Manager
$98K
Vendite
$101K
Responsabile Ingegneria Software
$199K
Architetto di Soluzioni
$259K
FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Aetna è Architetto di Soluzioni at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $258,703. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Aetna è di $124,355.

