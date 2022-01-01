Advantest Stipendi

Directory delle Aziende
L'intervallo di stipendi di Advantest va da $30,475 in compensazione totale all'anno per un Designer di Prodotto all'estremità inferiore a $263,310 per un Ingegnere Elettrico all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Advantest. Ultimo aggiornamento: 8/15/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $138K

Ingegnere Software di Controllo Qualità

Servizio Clienti
$38K
Analista di Dati
$106K

Ingegnere Elettrico
$263K
Ingegnere Hardware
$150K
Marketing
$146K
Ingegnere Meccanico
$41.8K
Designer di Prodotto
$30.5K
Responsabile Programmi
$254K
Project Manager
$239K
Responsabile Programmi Tecnici
$249K
Redattore Tecnico
$59.3K
FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Advantest è Ingegnere Elettrico at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $263,310. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Advantest è di $141,863.

