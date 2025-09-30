Directory Aziendale
Advantech Ingegnere del Software Stipendi a Greater Taipei Area

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in Greater Taipei Area mediano presso Advantech ammonta a NT$969K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Advantech. Ultimo aggiornamento: 9/30/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Advantech
Software Engineer
Taipei, TP, Taiwan
Totale annuo
NT$969K
Livello
L1
Base
NT$969K
Stock (/yr)
NT$0
Bonus
NT$0
Anni in azienda
2 Anni
Anni esp
2 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Advantech?

NT$5.1M

Ultimi invii di stipendi
Nessuno stipendio trovato
Stipendi di Stage

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Advantech in Greater Taipei Area raggiunge una retribuzione totale annua di NT$1,305,768. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Advantech per il ruolo Ingegnere del Software in Greater Taipei Area è NT$1,034,253.

