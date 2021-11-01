Directory Aziendale
Advantech
Advantech Stipendi

Lo stipendio di Advantech varia da $27,866 in retribuzione totale all'anno per un Ingegnere Meccanico nella fascia bassa fino a $99,500 per un Analista di Cybersecurity nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Advantech. Ultimo aggiornamento: 8/31/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $30.4K
Manager di Prodotto
Median $85K
Ingegnere Hardware
$69.7K

Marketing
$76.8K
Ingegnere Meccanico
$27.9K
Designer di Prodotto
$47K
Manager di Programma
$94.5K
Vendite
$30.2K
Analista di Cybersecurity
$99.5K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Advantech è Analista di Cybersecurity at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $99,500. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Advantech è $69,650.

