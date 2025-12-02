Directory Aziendale
ADP
ADP Manager di Programma Tecnico Stipendi

La retribuzione totale Manager di Programma Tecnico media in United States presso ADP varia da $70.9K a $101K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di ADP. Ultimo aggiornamento: 12/2/2025

Retribuzione Totale Media

$80.5K - $95.4K
United States
Range Comune
Range Possibile
$70.9K$80.5K$95.4K$101K
Range Comune
Range Possibile

Calendario di Maturazione

33.3%

ANNO 1

33.3%

ANNO 2

33.3%

ANNO 3

Tipo di Azioni
RSU

In ADP, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:

  • 33.3% matura nel 1st-ANNO (33.30% annuale)

  • 33.3% matura nel 2nd-ANNO (33.30% annuale)

  • 33.3% matura nel 3rd-ANNO (Infinity% per periodo)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Programma Tecnico in ADP in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $100,625. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in ADP per il ruolo Manager di Programma Tecnico in United States è $70,875.

Altre Risorse

