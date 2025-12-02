Directory Aziendale
ADP
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Risorse Umane

  • Tutti gli stipendi Risorse Umane

ADP Risorse Umane Stipendi

Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di ADP. Ultimo aggiornamento: 12/2/2025

Retribuzione Totale Media

$46.4K - $55.1K
Singapore
Range Comune
Range Possibile
$42.8K$46.4K$55.1K$58.7K
Range Comune
Range Possibile

Abbiamo bisogno solo di 1 altri Risorse Umane invii presso ADP per sbloccare!

Invita i tuoi amici e la tua community ad aggiungere stipendi in modo anonimo in meno di 60 secondi. Più dati significa migliori insights per chi cerca lavoro come te e per la nostra community!

💰 Visualizza Tutto Stipendi

💪 Contribuisci Il Tuo Stipendio


Calendario di Maturazione

33.3%

ANNO 1

33.3%

ANNO 2

33.3%

ANNO 3

Tipo di Azioni
RSU

In ADP, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:

  • 33.3% matura nel 1st-ANNO (33.30% annuale)

  • 33.3% matura nel 2nd-ANNO (33.30% annuale)

  • 33.3% matura nel 3rd-ANNO (Infinity% per periodo)



Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Risorse Umane stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Risorse Umane in ADP in Singapore raggiunge una retribuzione totale annua di SGD 75,717. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in ADP per il ruolo Risorse Umane in Singapore è SGD 55,306.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per ADP

Aziende Correlate

  • Nuance Communications
  • Asure Software
  • NETSCOUT
  • LexisNexis
  • Concentrix
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/adp/salaries/human-resources.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.