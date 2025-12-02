Directory Aziendale
ADNOC
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Ingegnere Meccanico

  • Tutti gli stipendi Ingegnere Meccanico

ADNOC Ingegnere Meccanico Stipendi

La retribuzione totale Ingegnere Meccanico media in United Arab Emirates presso ADNOC varia da AED 389K a AED 566K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di ADNOC. Ultimo aggiornamento: 12/2/2025

Retribuzione Totale Media

$122K - $139K
United Arab Emirates
Range Comune
Range Possibile
$106K$122K$139K$154K
Range Comune
Range Possibile

Abbiamo bisogno solo di 3 altri Ingegnere Meccanico inviis presso ADNOC per sbloccare!

Invita i tuoi amici e la tua community ad aggiungere stipendi in modo anonimo in meno di 60 secondi. Più dati significa migliori insights per chi cerca lavoro come te e per la nostra community!

💰 Visualizza Tutto Stipendi

💪 Contribuisci Il Tuo Stipendio


Contribuisci
Quali sono i livelli di carriera presso ADNOC?

Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Ingegnere Meccanico stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere Meccanico in ADNOC in United Arab Emirates raggiunge una retribuzione totale annua di AED 566,395. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in ADNOC per il ruolo Ingegnere Meccanico in United Arab Emirates è AED 388,796.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per ADNOC

Aziende Correlate

  • Coinbase
  • Netflix
  • LinkedIn
  • Apple
  • Pinterest
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/adnoc/salaries/mechanical-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.