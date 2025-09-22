Directory Aziendale
Activision Blizzard
Activision Blizzard Designer di Prodotto Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Designer di Prodotto in United States mediano presso Activision Blizzard ammonta a $94K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Activision Blizzard.

Quali sono i livelli di carriera presso Activision Blizzard?

$160K

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Activision Blizzard, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



FAQ

The highest paying salary package reported for a Designer di Prodotto at Activision Blizzard in United States sits at a yearly total compensation of $169,025. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Activision Blizzard for the Designer di Prodotto role in United States is $99,000.

Altre Risorse