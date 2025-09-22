Directory Aziendale
La retribuzione totale Risorse Umane media in United States presso Activision Blizzard varia da $62.9K a $85.8K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Activision Blizzard. Ultimo aggiornamento: 9/22/2025

Retribuzione Totale Media

$67.3K - $81.4K
United States
Range Comune
Range Possibile
$62.9K$67.3K$81.4K$85.8K
Range Comune
Range Possibile

$160K

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Activision Blizzard, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Risorse Umane in Activision Blizzard in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $85,840. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Activision Blizzard per il ruolo Risorse Umane in United States è $62,900.

