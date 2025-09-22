Directory Aziendale
Activision Blizzard
Activision Blizzard Contabile Stipendi

La retribuzione totale Contabile media in Ireland presso Activision Blizzard varia da €129K a €184K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Activision Blizzard. Ultimo aggiornamento: 9/22/2025

Retribuzione Totale Media

€148K - €173K
Ireland
Range Comune
Range Possibile
€129K€148K€173K€184K
Range Comune
Range Possibile

€142K

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Activision Blizzard, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Contabile in Activision Blizzard in Ireland raggiunge una retribuzione totale annua di €183,664. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Activision Blizzard per il ruolo Contabile in Ireland è €128,722.

Altre Risorse