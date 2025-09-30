La retribuzione Ingegnere del Software in Greater Chicago Area presso ActiveCampaign varia da $176K per year per Senior Software Engineer a $180K per year per Staff Software Engineer. Il pacchetto di retribuzione in Greater Chicago Area mediano year ammonta a $185K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di ActiveCampaign. Ultimo aggiornamento: 9/30/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 3
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$176K
$163K
$1.7K
$11.8K
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
Nessuno stipendio trovato
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In ActiveCampaign, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)
