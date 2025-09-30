Directory Aziendale
Acronis
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Manager di Prodotto

  • Tutti gli stipendi Manager di Prodotto

  • Sofia City Province

Acronis Manager di Prodotto Stipendi a Sofia City Province

Il pacchetto di retribuzione Manager di Prodotto in Sofia City Province mediano presso Acronis ammonta a BGN 131K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Acronis. Ultimo aggiornamento: 9/30/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Acronis
Product Manager
Sofia, SF, Bulgaria
Totale annuo
BGN 131K
Livello
L3
Base
BGN 131K
Stock (/yr)
BGN 0
Bonus
BGN 0
Anni in azienda
4 Anni
Anni esp
20 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Acronis?

BGN 277K

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di BGN 52K+ (a volte BGN 520K+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.

Ultimi invii di stipendi
AggiungiAggiungi CompAggiungi Compenso

Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Esporta DatiVisualizza Posizioni Aperte
Stipendi di Stage

Contribuisci

Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Manager di Prodotto stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

FAQ

The highest paying salary package reported for a Manager di Prodotto at Acronis in Sofia City Province sits at a yearly total compensation of BGN 176,780. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Acronis for the Manager di Prodotto role in Sofia City Province is BGN 136,222.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Acronis

Aziende Correlate

  • Zimperium
  • BlueCat
  • Zerto
  • DataArt
  • StarLeaf
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse