Acer Ingegnere del Software Stipendi a Greater Taipei Area

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in Greater Taipei Area mediano presso Acer ammonta a NT$703K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Acer. Ultimo aggiornamento: 9/30/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Acer
Project Engineer
Taipei, TP, Taiwan
Totale annuo
NT$703K
Livello
Engineer
Base
NT$703K
Stock (/yr)
NT$0
Bonus
NT$0
Anni in azienda
1 Anno
Anni esp
1 Anno
Quali sono i livelli di carriera presso Acer?

NT$5.1M

FAQ

The highest paying salary package reported for a Ingegnere del Software at Acer in Greater Taipei Area sits at a yearly total compensation of NT$1,250,040. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Acer for the Ingegnere del Software role in Greater Taipei Area is NT$703,011.

