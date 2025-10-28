Directory Aziendale
Il pacchetto di retribuzione Ingegnere Hardware in Taiwan mediano presso Accton Technology ammonta a NT$1.64M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Accton Technology. Ultimo aggiornamento: 10/28/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Accton Technology
Power Design
Hsin-chu, TP, Taiwan
Totale annuo
NT$1.64M
Livello
Advance Engineer
Base
NT$1.64M
Stock (/yr)
NT$0
Bonus
NT$0
Anni in azienda
1 Anno
Anni esp
7 Anni
FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere Hardware in Accton Technology in Taiwan raggiunge una retribuzione totale annua di NT$2,162,251. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Accton Technology per il ruolo Ingegnere Hardware in Taiwan è NT$1,181,817.

