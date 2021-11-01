Directory Aziendale
Accolade
Accolade Stipendi

Lo stipendio di Accolade varia da $26,330 in retribuzione totale all'anno per un Operazioni Servizio Clienti nella fascia bassa fino a $422,875 per un Manager di Ingegneria del Software nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Accolade. Ultimo aggiornamento: 11/14/2025

Ingegnere del Software
Median $136K
Manager di Prodotto
Median $282K
Operazioni di Business
$32.1K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

Servizio Clienti
$56.2K
Operazioni Servizio Clienti
$26.3K
Analista di Dati
$150K
Data Scientist
$163K
Risorse Umane
$215K
Designer di Prodotto
$67.3K
Analista di Cybersecurity
$60.3K
Manager di Ingegneria del Software
$423K
Manager di Programma Tecnico
$176K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Accolade è Manager di Ingegneria del Software at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $422,875. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Accolade è $143,124.

