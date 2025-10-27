Directory Aziendale
La retribuzione totale Manager di Ingegneria del Software media in Indonesia presso AccelByte varia da IDR 355.18M a IDR 497.25M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di AccelByte. Ultimo aggiornamento: 10/27/2025

Retribuzione Totale Media

IDR 384.43M - IDR 447.1M
Indonesia
Range Comune
Range Possibile
IDR 355.18MIDR 384.43MIDR 447.1MIDR 497.25M
Range Comune
Range Possibile

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Ingegneria del Software in AccelByte in Indonesia raggiunge una retribuzione totale annua di IDR 497,245,550. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in AccelByte per il ruolo Manager di Ingegneria del Software in Indonesia è IDR 355,175,393.

