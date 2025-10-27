Directory Aziendale
Abu Dhabi Investment Authority
Abu Dhabi Investment Authority Cybersecurity Analyst Stipendi

La retribuzione totale Cybersecurity Analyst media presso Abu Dhabi Investment Authority varia da AED 141K a AED 193K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Abu Dhabi Investment Authority. Ultimo aggiornamento: 10/27/2025

Retribuzione Totale Media

AED 153K - AED 181K
United Arab Emirates
Range Comune
Range Possibile
AED 141KAED 153KAED 181KAED 193K
Range Comune
Range Possibile

Quali sono i livelli di carriera presso Abu Dhabi Investment Authority?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Cybersecurity Analyst in Abu Dhabi Investment Authority raggiunge una retribuzione totale annua di AED 193,226. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Abu Dhabi Investment Authority per il ruolo Cybersecurity Analyst è AED 141,139.

