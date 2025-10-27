Directory Aziendale
Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in Israel mediano presso Abra ammonta a ₪227K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Abra. Ultimo aggiornamento: 10/27/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Abra
Software Engineer
Raanana, HM, Israel
Totale annuo
₪227K
Livello
Junior
Base
₪227K
Stock (/yr)
₪0
Bonus
₪0
Anni in azienda
2 Anni
Anni esp
2 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Abra?
Ultimi invii di stipendi
FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Abra in Israel raggiunge una retribuzione totale annua di ₪414,480. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Abra per il ruolo Ingegnere del Software in Israel è ₪237,197.

