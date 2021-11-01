Directory Aziendale
Abnormal AI
Abnormal AI Stipendi

Lo stipendio di Abnormal AI varia da $67,409 in retribuzione totale all'anno per un Manager di Programma Tecnico nella fascia bassa fino a $623,603 per un Risorse Umane nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Abnormal AI. Ultimo aggiornamento: 11/14/2025

Ingegnere del Software
P1 $179K
P2 $201K
P3 $229K
P4 $295K
P5 $337K

Ingegnere Software Backend

Manager di Prodotto
Median $200K
Analista di Cybersecurity
Median $181K

Risorse Umane
$624K
Marketing
$208K
Operazioni Marketing
$214K
Recruiter
$199K
Vendite
$236K
Manager di Ingegneria del Software
$585K
Manager di Programma Tecnico
$67.4K
Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Abnormal AI, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)

FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Abnormal AI è Risorse Umane at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $623,603. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Abnormal AI è $210,816.

