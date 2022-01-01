Directory Aziendale
ABBYY
ABBYY Stipendi

Lo stipendio di ABBYY varia da $36,116 in retribuzione totale all'anno per un Tecnologo dell'Informazione (IT) nella fascia bassa fino a $111,543 per un Manager di Ingegneria del Software nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di ABBYY. Ultimo aggiornamento: 9/8/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $80K
Analista di Business
$93.6K
Sviluppo Aziendale
$39.2K

Servizio Clienti
$36.4K
Tecnologo dell'Informazione (IT)
$36.1K
Marketing
$46.6K
Manager di Prodotto
$78.2K
Manager di Progetto
$72.1K
Manager di Ingegneria del Software
$112K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in ABBYY è Manager di Ingegneria del Software at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $111,543. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in ABBYY è $72,136.

