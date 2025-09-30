La retribuzione Ingegnere del Software in Switzerland presso ABB ammonta a CHF 122K per year per Software Engineer. Il pacchetto di retribuzione in Switzerland mediano year ammonta a CHF 118K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di ABB. Ultimo aggiornamento: 9/30/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Associate Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Software Engineer
CHF 122K
CHF 122K
CHF 0
CHF 0
Senior Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Lead Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
