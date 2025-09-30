La retribuzione Ingegnere del Software in Metropoolregio Eindhoven presso ABB varia da €81K per year per Software Engineer a €88.5K per year per Senior Software Engineer. Il pacchetto di retribuzione in Metropoolregio Eindhoven mediano year ammonta a €84.8K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di ABB. Ultimo aggiornamento: 9/30/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Associate Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€81K
€81K
€0
€0
Senior Software Engineer
€88.5K
€85.5K
€0
€3K
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
